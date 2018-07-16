На достройку объектов Urban Group требуется 70 миллиардов

Для достройки объектов подмосковного застройщика Urban Group потребуется свыше 70 миллиардов рублей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве.

До конца этого года федеральный и подмосковный бюджеты выделят на достройку объектов компании по 6 миллиардов рублей. На реализации нераспроданного жилья Urban Group можно выручить еще 11,9 миллиарда, и тогда нехватка средств составит 59 миллиардов рублей – этот денежный объем планируется покрыть за счет бюджета РФ, Фонда защиты дольщиков и бюджета Подмосковья.

Пять компаний Urban Group признаны банкротами, в них введены конкурсные производства. В настоящее время банкротство – единственный механизм скорейшей достройки объектов компании, подчеркивают в Фонде защиты дольщиков. Этот механизм, в частности, позволяет привлечь к достройке объектов нового застройщика.