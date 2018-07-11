На достройку соцобъектов Urban Group Подмосковье выделит 3 миллиарда

Аналогичный трансферт ожидается из федерального бюджета.
Московская областная дума утвердила изменения в бюджет региона, которые предусматривают выделение средств на докапитализацию федерального фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Об этом сообщает "Интерфакс".
Как заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, межбюджетный трансферт составит 3 млрд рублей. Аналогичный трансферт ожидается из федерального бюджета.
Все полученные средства планируется направить на достройку социальных объектов проблемного подмосковного застройщика Urban Group.
И вообще, правительство Российской Федерации взяло под контроль ситуацию с достройкой объектов Urban Group. Поддержку в завершении строительства окажут Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства и правительство Московской области.
Фонд защиты дольщиков уже принял решение об использовании механизма банкротства для защиты прав и интересов граждан, которые купили квартиры в объектах Urban Group.
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