ГлавнаяФинансыНа достройку соцобъектов Urban Group Подмосковье выделит 3 миллиарда

На достройку соцобъектов Urban Group Подмосковье выделит 3 миллиарда

11 июля 2018 г. 436
Фото: © shutterstock

Аналогичный трансферт ожидается из федерального бюджета.

Московская областная дума утвердила изменения в бюджет региона, которые предусматривают выделение средств на докапитализацию федерального фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, межбюджетный трансферт составит 3 млрд рублей. Аналогичный трансферт ожидается из федерального бюджета.

Все полученные средства планируется направить на достройку социальных объектов проблемного подмосковного застройщика Urban Group.

И вообще, правительство Российской Федерации взяло под контроль ситуацию с достройкой объектов Urban Group. Поддержку в завершении строительства окажут Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства и правительство Московской области.

Фонд защиты дольщиков уже принял решение об использовании механизма банкротства для защиты прав и интересов граждан, которые купили квартиры в объектах Urban Group.

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