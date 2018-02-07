На Кузбассе оштрафовали каждую вторую УК

Стало известно, что Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Кемеровской области по итогам прошлого года выявила нарушения в работе 56% действующих управляющих компаний. Как сообщают РИА "Новости", предъявлено штрафов за нарушения жилищного законодательства на сумму 38,8 миллиона рублей.

"За 2017 год из действующих 319 управляющих компаний мы проверили 278. У 56% организаций выявили нарушения, 154 компании получили соответствующие предписания на устранение нарушений, были заведены административные дела. Например, по статье "Неисполнение предписаний" УК оштрафовали на 13 миллионов рублей. Также часто применялись штрафные санкции за нарушения лицензионных требований", — говорит начальник ведомства Ирина Гайденко.

Как уже было сказано выше, сумма примененных штрафных санкций составила 38,8 миллиона рублей. А это на 10% больше, чем по итогам 2016 года.