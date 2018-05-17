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На Новорижском шоссе появится аутлет

17 мая 2018 г. 530
Фото: © shutterstock.com

Американский фонд Hines и бизнесмен Игорь Рубинер планируют построить на Новорижском шоссе аутлет, пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Аутлет расположится в 5 километрах от МКАД.

Земля, по данным, издания, принадлежит Рубинеру, а Hines отвечает за девелопмент. При этом и в фонде, и в одной из компаний Рубинера информацию комментировать не стали.

Площадь аутлета составит 27 тысяч квадратных метров.

Hines в России Hines управляет активами общей стоимостью 2,6 миллиарда долларов, среди который бизнес-центр Ducat II, доля в торговом центре "Метрополис" и офисных башнях комплекса, а также "Outlet Village Белая дача".

Игорь Рубинер — один из заметных землевладельцев в Подмосковье. Он продавал участки под строительство группе "Ашан" и Crocus Group.

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