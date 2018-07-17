На посольство США в Иерусалиме потратят в 100 раз больше, чем планировал Трамп

Строительство посольства США в Иерусалиме обойдется в 100 раз дороже, чем заявлял президент Дональд Трамп, пишет The Times Of Israel.

Президент США оценивал строительство посольства в 250 тысяч долларов, но, по данным издания, власти заключили контракт со строительной компанией на 21,2 миллиона.

Причем ранее американские власти уже потратили более 335 тысяч долларов на реконструкцию здания, которое ранее занимало консульство США в Иерусалиме, перед открытием в нем посольства в мае. Когда начнется строительство нового здания, американская администрация пока не говорила.

О планах по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим Трамп объявил в декабре прошлого года.