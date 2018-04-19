На складском рынке снизилась вакантность

Согласно данным экспертов компании JLL, по итогам первых трех месяцев 2018 года доля свободных складских площадей в Московском регионе упала на 1,9 п.п. — с отметки 8,3% на конец 2017 года до 6,4%. А вот в абсолютном выражении объем незанятых помещений снизился до 1,08 млн кв. метров.

Это минимальное значение с начала 2015 года. Сокращению объема свободных помещений в течение первого квартала способствовала высокая активность на вторичном рынке.

"За первые три месяца года свой статус с “занято” на “свободно” и наоборот сменили более 0,5 млн кв. метров в существующих объектах. Значительное превышение в этом объеме занятых блоков над высвободившимися привело к снижению вакантности", — говорит руководитель направления аналитики торговой и складской недвижимости компании JLL Оксана Кольцова.

До конца 2018 года анонсировано еще 879 тыс. кв. метров новых складских проектов. Крупнейшие проекты года: комплекс компании Wildberries.ru (146 тыс. кв. м), 90 тыс. кв. м в Солнечногорском районе для крупного международного ритейлера, 68 тыс. кв. м — здание для компании "Утконос", а также здание площадью 52 тыс. кв. м для логистической компании "Оператор коммерческой недвижимости".

По словам экспертов, чуть более половины из строящихся проектов 2018 года (487 тыс. кв. м) на данный момент не заняты. А по итогам года мы ожидаем стабилизации доли свободных площадей в пределах 6-7%.