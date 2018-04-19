ГлавнаяФинансыНа складском рынке снизилась вакантность

На складском рынке снизилась вакантность

19 апреля 2018 г. 463
Фото: © Global Look Press/Georgiy Rozov

До конца 2018 года анонсировано еще 879 тыс. кв. метров новых складских проектов.

Согласно данным экспертов компании JLL, по итогам первых трех месяцев 2018 года доля свободных складских площадей в Московском регионе упала на 1,9 п.п. — с отметки 8,3% на конец 2017 года до 6,4%. А вот в абсолютном выражении объем незанятых помещений снизился до 1,08 млн кв. метров.

Это минимальное значение с начала 2015 года. Сокращению объема свободных помещений в течение первого квартала способствовала высокая активность на вторичном рынке.

"За первые три месяца года свой статус с “занято” на “свободно” и наоборот сменили более 0,5 млн кв. метров в существующих объектах. Значительное превышение в этом объеме занятых блоков над высвободившимися привело к снижению вакантности", — говорит руководитель направления аналитики торговой и складской недвижимости компании JLL Оксана Кольцова.

До конца 2018 года анонсировано еще 879 тыс. кв. метров новых складских проектов. Крупнейшие проекты года: комплекс компании Wildberries.ru (146 тыс. кв. м), 90 тыс. кв. м в Солнечногорском районе для крупного международного ритейлера, 68 тыс. кв. м — здание для компании "Утконос", а также здание площадью 52 тыс. кв. м для логистической компании "Оператор коммерческой недвижимости".

По словам экспертов, чуть более половины из строящихся проектов 2018 года (487 тыс. кв. м) на данный момент не заняты. А по итогам года мы ожидаем стабилизации доли свободных площадей в пределах 6-7%.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные компании:
Связанные персоны
0
Связанные компании
1
JLL
Вам также может быть интересно
19 апреля 2018 г. 21
Максим Нескоромный PRIDEX: на офисном рынке активность повысится 21
19 апреля 2018 г. 267
Какие улицы Москвы благоустроят в этом году 267
19 апреля 2018 г. 813
Звезда серила "Папины дочки" борется за квартиру умершей матери 813
19 апреля 2018 г. 1438
"Трешку" без скидки не продашь: большие квартиры подешевели на 3 млн р... 1438
19 апреля 2018 г. 463
На складском рынке снизилась вакантность 463
18 апреля 2018 г. 1035
В Подмосковье убрали 160 кубометров мусора 1035
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.