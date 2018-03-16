На строительство нового лагеря в "Артеке" направили 2 миллиарда рублей

На строительство лагеря "Солнечный" в "Артеке" направлено уже более 2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба международного детского центра.

Общий объем финансирования проекта составит 10 миллиардов рублей, что делает его самым крупным детским инвестпроектом России последних лет, отмечается в сообщении.

Новый лагерь будет состоять из 12 корпусов на 1 тысячу мест. Также там построят образовательный центр на 2 тысячи человек, столовую, спорткомплекс и медицинский центр.

После открытия "Солнечного" "Артек" будет принимать 5 тысяч детей в смену и более 50 тысяч в год.