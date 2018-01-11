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На строительство школ и детсадов на Кубани потратят 5 миллиардов

11 января 2018 г. 796

Это общая сумма, запланированная с учетом внебюджетных источников на данные цели на 2018-2020 годы.

Стало известно, что в ближайшие три года Краснодарский край потратит около 5 миллиардов рублей на строительство и капитальный ремонт детских садов и школ. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на вице-губернатора Анну Минькову, из федерального бюджета на эти цели выделят 1,2 млрд.

Такое активное строительство планируется для того, чтобы, по словам Миньковой, выполнить задачу президента России Владимира Путина и до 2025 года перевести все школы в одну смену.

Но для этого Кубани необходима федеральная поддержка, так как краевой бюджет не рассчитан на строительство такого количества объектов.

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