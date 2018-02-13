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Накануне ЧМ-2018: калининградский отель завысил цены на 833,33%

13 февраля 2018 г. 542

Но завышение цен не пошло впрок — на следующий день после обнародования данных, отель пережил пожар.

Интересная новость пришла из Калининграда. Дело в том, что сгоревший в там гостинично-банный комплекс "Три пескаря" попал в обновленный список Федерального агентства по туризму как отель, завышающий цены на время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Ростуризм.

Данные об отелях, которые серьезно завышают цены, были опубликованы еще 8 февраля. Тот мониторинг проводился в связи с исполнением требований постановления российского правительства, которые касаются регулирования стоимости гостиничного обслуживания в городах, где будут проводиться матчи ЧМ-2018.

Максимальное превышение ценового норматива — сразу на 833,33% — было зафиксировано как раз в гостиничном комплексе "Три пескаря". На следующий день после обнародования данных, отель пережил пожар. Площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров, его полная ликвидация заняла около 10 часов.

Необходимо напомнить, что футбольный чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Если говорить о Калининграде, то здесь 16 июня сыграют сборные Хорватии и Нигерии, 22 июня померятся силами Сербия и Швейцария, 25 июня сойдутся Испания и Марокко, а 28 июня — Англия и Бельгия.

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