Налог на бани и гаражи на дачных участках будут начислять автоматически

Налоги на постройки на дачных участках будут начислять автоматически после регистрации объектов в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), пишут "Известия" со ссылкой на Федеральную налоговую службу.

При этом данные в реестр могут попасть даже без ведома собственников – представителям властей теперь не обязательно заходить на участки, они могут использовать аэрофотосъемку и данные беспилотников, и налоги будут начислены автоматически.

В этом году в России стартует масштабная кампания по постановке недвижимости на учет. По оценкам Счетной палаты, в РФ может насчитываться 100-150 миллионов незарегистрированных в ЕГРН объектов.

Любые капитальные строения – гаражи, бани и прочие сооружения – являются объектами налогообложения вне зависимости от типа земель, если им присвоен соответствующий номер в ЕГРН.