Новая Москва: 75% объектов строятся за счет инвесторов

Две трети от общих инвестиций в 870 млрд рублей, вложенных в строительство недвижимости на территории Новой Москвы, принадлежат частному бизнесу.

Стало известно, что две трети от общих инвестиций в 870 млрд рублей, вложенных в строительство недвижимости на территории Новой Москвы, принадлежат частному бизнесу. В общем, на эти средства возводится три четверти от всех строящихся объектов.

"100% жилья, около 75% социальной инфраструктуры и объектов для создания рабочих мест введено инвесторами. В целом это порядка 10 млн кв. м недвижимости", — заявил по данному поводу руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Впрочем, вклад городского бюджета в развитие новой Москвы также вполне солидный. На создание и реконструкцию дорожно-транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктуры ТиНАО из городского бюджета инвестировано 150 млрд рублей.