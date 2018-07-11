ГлавнаяФинансыНовая Москва: 75% объектов строятся за счет инвесторов

Новая Москва: 75% объектов строятся за счет инвесторов

11 июля 2018 г. 351
Фото: © shutterstock

Две трети от общих инвестиций в 870 млрд рублей, вложенных в строительство недвижимости на территории Новой Москвы, принадлежат частному бизнесу.

Стало известно, что две трети от общих инвестиций в 870 млрд рублей, вложенных в строительство недвижимости на территории Новой Москвы, принадлежат частному бизнесу. В общем, на эти средства возводится три четверти от всех строящихся объектов.

"100% жилья, около 75% социальной инфраструктуры и объектов для создания рабочих мест введено инвесторами. В целом это порядка 10 млн кв. м недвижимости", — заявил по данному поводу руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Впрочем, вклад городского бюджета в развитие новой Москвы также вполне солидный. На создание и реконструкцию дорожно-транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктуры ТиНАО из городского бюджета инвестировано 150 млрд рублей.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
1
Жидкин Владимир Федорович
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
11 июля 2018 г. 106
Госдуме рекомендуют принять закон, ужесточающий надзор за долевым стро... 106
11 июля 2018 г. 325
Доступные фавориты: ТОП-5 стран, жилье которых интересует россиян   325
11 июля 2018 г. 351
Новая Москва: 75% объектов строятся за счет инвесторов 351
11 июля 2018 г. 462
Спрос на элитное жилье вырос на треть 462
11 июля 2018 г. 649
Насыщенность торговыми центрами: к концу года Москва догонит Питер 649
11 июля 2018 г. 959
Строить станет сложнее: главные изменения ФЗ-214 959
Акция!
Дизайн
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельн...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.