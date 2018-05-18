Новым министром строительства стал Владимир Якушев

18 мая Медведев представил Путину список кандидатов на посты министров, глава государства поддержал кандидатуры, предложенные председателем правительства.

В настоящее время обязанности министра строительства исполняет Михаил Мень – он возглавлял Минстрой с 1 ноября 2013 года.