Новым министром строительства стал Владимир Якушев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил президенту РФ Владимиру Путину назначить министром строительства губернатора Тюменской области Владимира Якушева.
18 мая Медведев представил Путину список кандидатов на посты министров, глава государства поддержал кандидатуры, предложенные председателем правительства.
В настоящее время обязанности министра строительства исполняет Михаил Мень – он возглавлял Минстрой с 1 ноября 2013 года.
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