Без ДДУ, но не без дольщиков; кто съел 38 миллиардов; роботы-продавцы – о чём говорили на IX Финансовом форуме по недвижимости.

Обещанные жаркие дискуссии Финансового форума по недвижимости 2018 разогрели активно замерзающую Москву 21 февраля. По крайней мере, тем двум с лишним сотням человек, что пришли в этот день в зал "Цюрих" гостиницы "Swissotel Красные холмы", скучать не пришлось. Почти никто из участников не проявлял необоснованного оптимизма, но некоторые факты, озвученные спикерами, весьма впечатляют.

Привлекательна поневоле

Инвестиции в недвижимость – одна из ключевых тем прошедшего Форума, ей же был посвящён весь полуторачасовой Инвестиционный завтрак. Вернётся ли привлекательность недвижимости как вложения средств? Судя по заявлениям, она и не исчезала – объём ДДУ по разным оценкам составляет от 3,5 до 5 триллионов рублей, эти цифры озвучивал финансовый директор "А101" Дмитрий Трубников. Коммерческая недвижимость не отстаёт от жилой – в последние годы ключевым инвестором в этом сегменте рынка выступает государство, о чём заявил Михаил Тарасов, управляющий директор UFG Real Estate, позже с ним согласился Сергей Рябокобылко, генеральный директор и управляющий партнёр Cushman & Wakefield.

"Они съели 38 миллиардов"

Конечно, Михаил Мень говорил о страховых компаниях, распорядившихся указанной суммой не по назначению, иносказательно. С работой недобросовестных страховщиков министр во многом связывает неудачи системы страхования средств дольщиков и необходимость переходить к новым схемам в строительстве – эскроу-счетам и проектному финансированию. Идею использования эскроу-счетов министр сравнил с банковской ячейкой для конечных потребителей. Переход на проектное финансирование через такую систему связан с тем, что порядка 80% всего строящегося жилья использует средства граждан, а у банков не хватит ликвидности на полное покрытие расходов на проекты. По словам министра, оборот в долевом строительстве достигает 3,5 трлн. рублей в год.

"Одномоментный переход к проектному финансированию дал бы застройщикам кредитную линию как минимум под 15%, при использовании же поэтапного плана, разработанного при участии Минстрой РФ, ставка может составить до 6% по предварительным расчётам ЦБ", – заявил министр.

Детоксикация отрасли

Константин Тимофеев, председатель Москомстройинвеста, озвучил данные, с которыми московский девелопмент будет переходить на новые финансовые рельсы. Объём непокрытых ДДУ в Москве составляет до триллиона рублей, но если "токсичность" девелопмента страны составляет 7%, то Москвы – всего 1,5-2%. Такой уровень, тем не менее, позволяет банкам называть строительную отрасль высокорискованной, но регулирующая функция остаётся за государством – эскроу-счетам и проектному финансированию быть. Вот кого ситуация точно не пугает, это самих девелоперов: по словам Константина Тимофеева, в ближайшие два года сокращения объёмов строительства не произойдёт.

Молчать нельзя повлиять

Однозначную запятую поставила в этой фразе Директор Департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития Екатерина Сороковая. В разговоре о ГЧП и концессионных соглашениях она не только рассказала о поправках в соответствующие законы, предложенных министерством, но и призвала всех участников рынка ознакомиться с ними и дать собственные комментарии. «Поправки должны помочь использованию 115 и 124 ФЗ не только в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, но и в других регионах. Тем не менее, регионам, привыкшим к госзаказу, требуется дополнительное информирование об инвестиционных возможностях, так как целевой экономический рост от улучшения инфраструктуры без привлечения новых инструментов невозможен", – сообщила Екатерина.

Учиться, учиться и ещё раз учиться

Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, даже на фоне данных о лидирующей позиции республики в рейтинге инвестиционной привлекательности, огромном количестве используемых в регионе инструментов для повышения его инвестиционной привлекательности и обилии иностранных инвесторов заявила о необходимости учиться и развиваться.

Единодушно поддержали коллегу Сергей Рябокобылко, назвавший компетенции не только при строительстве, но и в управлении объектами строительства одним из важнейших факторов инвестиционной привлекательности, и Владимир Жидкин, который уверен, что в последнее время такие компетенции растут.

Пессимизм должен умереть

На сессии по жилой недвижимости прозвучали факты, которые однозначно свидетельствуют: рынок скорее жив, чем мёртв. Например, Дмитрий Земсков, коммерческий директор "Главстроя", заявил, что в Москве заключают порядка 3100 ДДУ ежемесячно и продают на 38 млрд рублей. Таким образом, успешный проект по-прежнему находит своего покупателя. Сергей Нотин, директор по инвестициям "Сити-XXI век", связывает опасения лишь с удорожанием земельных участков. По его словам, локация решала и решает в строительстве всё, и положительная политика столичного правительства, а также развитие транспортной инфраструктуры явно облегчают жизнь девелоперам. Как бы то ни было, компания намерена построить премиальный жилой комплекс на месте собственного бывшего офиса у метро "Алексеевская" и продавать по более чем смелым ценам.

Хотят, но не могут

Светлана Кара, управляющий партнёр Capital Global Partners, ещё на инвестиционном завтраке упоминала об интересе иностранных инвесторов к российской коммерческой недвижимости, чего не наблюдалось ещё 3-4 года назад. По её словам, они ждут докризисных цен, но «рынок почувствовал стабильность и не торопится их предлагать». О российских же инвесторах рассказал Алексей Могила, глава представительства Rossmils в России. Он утверждает, что отечественные инвесторы всё чаще объединяются в фонды, каждый из которых способен вкладывать до полумиллиарда рублей в один проект. Но Никола Обайдин, директор по аренде офисной недвижимости PPF Group, не разделил оптимизма коллег. Он констатировал, что новинок на рынке коммерческой недвижимости крайне мало, и не стоит ждать всплеска строительной активности в наступившем году.

В будущее – с энтузиазмом

Коммерческий директор Capital Group Петр Исаев обозначил новый алгоритм работы девелоперов современного рынка и тренды, которые будут формировать сегмент в ближайшие 3-5 лет. В частности, наиболее актуальным для девелоперов при разработке новых проектов, по мнению спикера, является вопрос оптимизации пространства современного дома, включающего в себя home office. В ближайшие 5 лет потребители начнут больше внимания уделять многозадачности жилых пространств, из-за чего функциональность объектов выйдет на первый план. "Также нельзя не отметить явный тренд на смешение характеристик классов недвижимости: элементы дорогостоящей недвижимости постепенно проникают в проекты стандартного жилья. По сути в ближайшие годы отличать премиум и бизнес-классы будет лишь локация, а технические преимущества и концепции будут прорабатываться для проектов всех уровней", - считает Петр Исаев.

Мария Котова, директор департамента жилой недвижимости GORN Development, смотрит сразу на два шага вперёд. Её не пугает перспектива отмены долевого строительства; по её словам, будущее не только за эскроу-счетами и проектным финансированием, но и за такими формами привлечения финансирования, как private placement, crowd funding и ICO.

"С ростом финансовой грамотности населения все больше частных инвесторов готовы размещать инвестиции в качественные проекты", – говорит эксперт.

Финансовый форум по недвижимости 2018 в очередной раз доказал не только жизнеспособность, но и высокую активность и перспективность российского девелопмента, строительства и законодательных инициатив в этих областях.

IX Финансовый Форум по недвижимости прошел при поддержке Минстрой РФ и Москомстройинвест.

Партнер Инвестиционного завтрака ГК "А101"

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