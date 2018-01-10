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Объем инвестиционных сделок на рынке составил 4,6 млрд долларов

10 января 2018 г. 649

2017 год отметился ростом инвестиций в торговую недвижимость, на которую пришлось 40% от общего объема, за ним следуют офисы — 34%.

Сейчас активно подводятся итоги прошлого года на российском рынке недвижимости. По оценке экспертов компании JLL, в четвертом квартале 2017 года объем инвестиционных сделок составил 1,9 млрд долларов, что на 88% превысило результат аналогичного периода 2016 года. А в целом за 2017 год показатель увеличился на 9% по сравнению с предыдущим годом, до 4,6 млрд долларов.

"В 2017 году на рынке происходили как позитивные, так и негативные изменения, – комментирует руководитель отдела исследований компании JLL в России и СНГ Олеся Дзюба. – Экономика восстанавливалась на протяжении всего года. Рубль торговался в узком диапазоне, немного укрепившись к концу года. Инфляция снизилась, побив целевой ориентир Центрального Банка. Несмотря на санацию нескольких банков и пошатнувшуюся из-за этого уверенность инвесторов, в конце года закрылось несколько крупных сделок. По нашей оценке, в 2018 году объем инвестиционных транзакций продолжит восстановление и достигнет 5 млрд долларов".

Необходимо напомнить, что 2017 год отметился ростом инвестиций в торговую недвижимость, на которую пришлось 40% от общего объема, за ним следуют офисы — 34%.

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