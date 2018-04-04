Объем мусора на подмосковных полигонах уменьшится в два раза

Стало известно, что объем отходов, которые захораниваются на полигонах в Подмосковье, должен сократиться в 2019 году сразу в два раза. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области Александра Чупракова.

"После введения раздельного сбора мусора, его сортировки и системы глубокой переработки, объем захораниваемого мусора в Подмосковье сократится на 50%", — заявил Чупраков.

Отвечая на вопрос о требованиях жителей области запретить ввоз московского мусора в область, Чупраков отметил, что после введения таких ограничений повышается риск появления несанкционированных свалок. А это никому не нужно — ни властям, ни, собственно, самим жителям Подмосковья.

И вообще, значительно уменьшить объем отходов, поступающих на подмосковные полигоны, поможет раздельный сбор мусора и глубокая переработка отходов.