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Объем выдачи ипотеки вырос на 72%

7 мая 2018 г. 404
Фото: © shutterstock.com

Денежный объем выданной в России ипотеки в первом квартале вырос на 72%, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Количество ипотечных кредитов увеличилось на 61%.

Всего за первый квартал текущего года российские банки выдали 260,67 тысячи ипотечных кредитов на сумму более 508 миллиардов рублей. Год назад за этот же период было выдано 162,4 тысячи кредитов на покупку жилья суммой 296 миллиардов рублей.

Вырос и средний размер ипотеки – с 1,82 миллиона до 1,95 миллиона рублей.

Лидерами по размеру среднего чека ипотечного кредита стала Москва – в столице в среднем ипотеку берут в размере 3,51 миллиона рублей. В Петербурге средний размер кредита составил 2,54 миллиона, в ХМАО – 2,29 миллиона рублей.

В Москве за первый квартал выдали 29,05 тысячи кредитов на 102,04 миллиарда рублей, в Петербурге – 14,02 тысячи кредитов на 35,54 миллиарда, в Свердловской области – 9,02 тысячи кредитов на 16,28 миллиарда рублей.

Сильнее всего темпы выдачи ипотеки выросли в ХМАО и Свердловской области – на 82%. Также значительные темпы роста продемонстрировали Краснодарский край и Татарстан. Самые низкие темпы роста отмечены в Москве и Петербурге – по 54%

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