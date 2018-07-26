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Опасные игры: россияне влезают в кредиты, чтобы оформить ипотеку

26 июля 2018 г. 470
Фото: © shutterstock.com

Россияне стали чаще брать потребительские кредиты, чтобы использовать эти деньги как первый взнос по ипотеке.

Россияне все чаще используют для первоначального взноса по ипотеке средства потребительских кредитов – это увеличивает опасность просрочек и невозвратов, пишет Дом.Lenta.Ru со ссылкой исследование бюро кредитных историй "Эквифакс".

Эксперты проанализировали случаи, когда заемщик сначала оформлял потребительский кредит на сумму от 100 тысяч рублей, а затем в течение трех месяцев оформлял ипотеку. Количество таких эпизодов неуклонно растет: если в первом квартале 2017 года было зафиксировано 1,8 тысячи таких случаев, то во втором квартале 2018-го показатель составлял уже 4,4 тысячи подобных случаев. 

Использование средств потребительского кредита для первоначального взноса по ипотеке – дополнительный риск для банков. Во всем мире размер первого взноса по ипотеке – один из главных факторов при принятии решения о предоставлении жилищного кредита. Чем больше первоначальный взнос – тем меньше риск, что ипотека не будет выплачена.

Опасность такой практики зафиксировали и в Центробанке.  "Мы видим взрывной рост ипотеки и взрывной рост необеспеченных потребительских ссуд. Если эти два элемента совместить, то это потенциал для накопления существенных рисков", - подчеркнул зампред ЦБ Василий Поздышев.

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