Опасные игры: россияне влезают в кредиты, чтобы оформить ипотеку

Россияне стали чаще брать потребительские кредиты, чтобы использовать эти деньги как первый взнос по ипотеке.

Россияне все чаще используют для первоначального взноса по ипотеке средства потребительских кредитов – это увеличивает опасность просрочек и невозвратов, пишет Дом.Lenta.Ru со ссылкой исследование бюро кредитных историй "Эквифакс".

Эксперты проанализировали случаи, когда заемщик сначала оформлял потребительский кредит на сумму от 100 тысяч рублей, а затем в течение трех месяцев оформлял ипотеку. Количество таких эпизодов неуклонно растет: если в первом квартале 2017 года было зафиксировано 1,8 тысячи таких случаев, то во втором квартале 2018-го показатель составлял уже 4,4 тысячи подобных случаев.

Использование средств потребительского кредита для первоначального взноса по ипотеке – дополнительный риск для банков. Во всем мире размер первого взноса по ипотеке – один из главных факторов при принятии решения о предоставлении жилищного кредита. Чем больше первоначальный взнос – тем меньше риск, что ипотека не будет выплачена.

Опасность такой практики зафиксировали и в Центробанке. "Мы видим взрывной рост ипотеки и взрывной рост необеспеченных потребительских ссуд. Если эти два элемента совместить, то это потенциал для накопления существенных рисков", - подчеркнул зампред ЦБ Василий Поздышев.