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Оплата ЖКХ без посредников: Совет Федерации одобрил закон

28 марта 2018 г. 689
Фото: © council.gov.ru

Принятый документ предусматривает изменение системы отношений по снабжению многоквартирных домов коммунальными услугами.

Сегодня Совет Федерации одобрил закон о праве жильцов многоквартирных домов заключать договор об оплате за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) напрямую с ресурсоснабжающими организациями (РСО). Об этом сообщает РИА "Новости".

Принятый документ предусматривает изменение системы отношений по снабжению многоквартирных домов коммунальными услугами. В дальнейшем договоры будут заключаться РСО непосредственно с собственниками помещений домов. Но только в том случае, если такое решение примет общее собрание собственников, либо если организация в одностороннем порядке откажется от договора с управляющей компанией.

Сейчас же все по-другому — управляющие компании выступают в роли посредников по предоставлению коммунальных услуг между собственниками и РСО. И ситуацию надо изменить. Так что решение Совета Федерации благоприятно скажется на отечественном рынке ЖКХ.

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