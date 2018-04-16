Остров Яс: инструкция по применению

Яс – настоящая жемчужина всего ОАЭ. На острове собрано множество достопримечательностей и тематических парков, которые заинтересуют и детей и взрослых.

Остров Яс уже давно и заслуженно приобрел статус центра развлечений не только Абу-Даби, но всего ОАЭ, места, где собраны самые интересные и разноплановые достопримечательности и тематические парки для детей и взрослых. Находясь недалеко от международного аэропорта столицы и всего в 45 минутах езды от Дубая, этот остров ежедневно принимает сотни туристов.

Сюда приезжают, чтобы посетить знаменитый парк Ferrari World Abu Dhabi и прокатиться на самой быстрой американской горке Formula Rossa с разгоном до 240км/ч за 5 секунд, своими глазами увидеть необычный отель Yas Viceroy, расположенный над трассой Формулы 1 или решиться на прыжок с аттракциона Liwa Loop в аквапарке Yas Waterworld. А уж во время "формулических" выходных (кстати, в этом году этап Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix приходится на 23-25 ноября) остров Яс превращается в самое густонаселенное место ОАЭ.

Но это далеко не все, ради чего стоит посетить остров Яс. Чтобы полностью прочувствовать атмосферу и насладиться всеми возможностями развлекательной инфраструктуры Яса, на острове стоит пожить хотя бы неделю. К слову, остановиться здесь есть где: помимо вышеупомянутого отеля Yas Viceroy, который имеет заслуженные 5*, на острове есть еще несколько отелей меньшей звездности, но не меньшей привлекательности, собранных в комплекс под названием Yas Plaza.

А вот несколько полезных фактов об острове Яс, которые помогут подготовиться к поездке или решиться на нее. На остров Яс совершенно необходимо ехать тем, кто хочет…

…весело провести время. На одном из самых модных пляжей Абу-Даби Yas Beach можно отдыхать целый день. Пляж работает с 10 утра до 6 вечера и находится в пешей доступности от Yas Plaza. Для гостей любого из отелей острова вход на пляж бесплатный. На территории пляжного комплекса есть бассейн, кафе, детская зона, несколько магазинчиков с самыми необходимым для купания товарами, а также площадка для пляжного волейбола и центр водных видов спорта. По выходным в вечернее время на пляже организуют вечеринки и концерты, вход на которые нужно оплачивать отдельно. На острове также есть известный в Абу-Даби клуб MAD, где раз в неделю представительницам слабого пола предлагают бесплатные коктейли.

…сэкономить деньги на такси. По острову Яс курсирует бесплатный шаттл Yas Express, который развозит гостей до любого отеля и любой достопримечательности по двум маршрутам – красному и синему. Расписание можно взять в любом их отелей или ознакомиться на автобусных остановках.

…совершить пробежку по магазинам. На острове находится самый большой торговый центр в Абу-Даби – Яс Молл. Здесь собрано огромное количество бутиков различных брендов, как местных, так и международных, также есть гипермаркет и магазин IKEA. Кроме того, здесь можно посетить несколько детских площадок и кинотеатр. Yas Mall связан наземным переходом с тематическим парком Ferrari World Abu Dhabi.

…заняться фитнесом в самом спортивном месте столицы ОАЭ. По вторникам на формулической трассе Yas Marina Circuit можно совершенно бесплатно заняться спортом в рамках программы TrainYAS™. Необходима предварительная регистрация на сайте Yas Marina Circuit. Кроме того, на трассе Yas Marina Circuit любители скорости могут прокатиться за рулем спорт-кара или же довериться опытному гонщику.

…испытать себя на прочность. В парке Ferrari World Abu Dhabi есть по крайней мере 3 экстремальных аттракциона, которые стоит попробовать смельчакам: уже известная Formula Rossa, американская горка с «мертвой петлей» Flying Aces и быстроходный мини-паровозик под названием Turbo Track, который за 3 секунды поднимет вас над крышей парка и за столько же времени вернет обратно, взволнованных, но счастливых. Для любителей 3D эффектов и виртуальных гонок подойдет аттракцион Speed of Magic.

…взять новую высоту. Новый амбициозный аттракцион CLYMB откроется на острове Яс в этом году. Это будет самая широкая аэродинамическая труба в мире (9,75 м) и самый высокий крытый скалодром (43 м). В аэрортрубе посетители смогут прочувствовать на собственном опыте ощущения от прыжка с парашютом, а скалодром предложит площадку для начинающих и профессиональных альпинистов с четырьмя отвесами различной степени сложности.

…стать супергероем. Летом на острове Яс открывается парк Warner Bros. World Abu Dhabi. Тематический парк будет представлен шестью интерактивными “мирами”: Метрополис, Готэм, вдохновленные супергеройской вселенной DC; Cartoon Junction, Bedrock и Dynamite Gulch, выполненные в стилистике анимационных серий, таких как Looney Tunes и Hanna-Barbera; и Warner Bros. Plaza, отсылающая к старому Голливуду, где эти персонажи и истории были воплощены в жизнь. Warner Bros. World станет единственным в своем роде тематическим парком мирового уровня, сочетающим в себе ультрасовременные, захватывающие аттракционы, интерактивный семейный отдых, достопримечательности и уникальные развлекательные программы.

…попробовать аутентичную кухню. На острове можно посетить ресторан Al Fanar, где подают эмиратские блюда и очень вкусный арабский кофе с финиками. Примите во внимание, что порции здесь всегда очень большие, и есть смысл брать одно блюдо на двоих.

…устроить романтическое свидание. Прогуляться вдоль набережной Yas Marina и зайти в один из уютных прибрежных ресторанов – отличный план на вечер. Советуем обратить внимание на Cipriani at Yas Marina, модный итальянский ресторан с потрясающим панорамным видом на залив. Тем, кто любит морские прогулки, стоит обратить внимание на вечерний круиз вокруг острова Яс.

…почувствовать себя ценителем. На острове Яс есть отличный гольф-клуб Yas Links, который зачастую выбирают для своих тренировок опытные и увлеченные игроки.