От еды до косметики: на чем заработает уличная торговля во время ЧМ-2018

На 10-20% могут вырасти ставки аренды помещений на столичных улицах на фоне проведения чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении компании Colliers International.

Меньше всего свободных помещений для торговли станет в самых популярных у туристов районах – на Арбат и Новый Арбат, Никольской и Тверской улицах, Кузнецком мосту, Большой Дмитровке, Петровке. Всплеск спроса на помещения спровоцирует рост арендных ставок, прогнозируют аналитики.

Турпоток в Москву во время чемпионата может вырасти на 1-1,5 миллиона человек. По опыту предыдущих соревнований наибольший рост доходов отмечается в заведениях общепита, сувенирных магазинах и магазинах с продукцией, связанной со страной-организатором состязаний.

Также в местах, где будет сконцентрирован туристический поток, ищут помещения магазины косметики и парфюмерии и спортивных товаров.

Однако потенциальные арендаторы, которые захотят заработать на ЧМ по футболу, подпишут более краткие договоры аренды – не на 5-7 лет, а на 3-5 лет с возможностью выхода из договора, и будут смотреть помещения, требующие меньших финансовых затрат.

Чемпионат мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Самое большое количество матчей и финал пройдут в Москве.