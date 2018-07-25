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Отчисления в Фонд дольщиков увеличатся в пять раз

25 июля 2018 г. 372

В документе прописана норма об увеличении отчислений в фонд до 6%, вместо нынешних 1,2%.

Стало известно, что размер взносов застройщиков в Фонд защиты прав участников долевого строительства планируется увеличить сразу в пять раз. Как сообщают "Ведомости", соответствующий пункт появился в законопроекте, который был опубликован на портале раскрытия правовой информации.

В настоящее время размер отчислений в фонд составляет 1,2% от стоимости каждого заключенного договора участия в долевом строительстве (ДДУ). В документе прописана норма об увеличении отчислений в фонд до 3, а потом до 6%.

О том, что взносы в Фонд защиты дольщиков будут повышены, ранее говорил председатель комитета Госдумы по собственности Николай Николаев. Потом увеличение отчислений было "заморожено" и исчезло из законопроекта. Но после краха Urban Group чиновники, как сообщает издание, изменили решение и решили увеличить размер взносов.

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