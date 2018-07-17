Плата за ЖКХ — только по показаниям приборов

В скором времени на рынке ЖКХ могут произойти серьезные изменения. Дело в том, что на днях Конституционный суд решил, что управляющие компании должны брать плату за отопление квартир, исходя исключительно из показаний приборов.

Ранее управляющие компании могли отказываться брать деньги "по счетчикам", аргументируя это наличием у собственника неучтенного обогрева. А именно части отопительной трубы - от ее входа в квартиру до прибора теплоучета.

Возникает закономерный вопрос — у жителей многоквартирных домов появилась реальная возможность сэкономить на коммуналке? Впрочем, экономия зависит от многих параметров квартиры. Основной из них — какая разводка труб теплоснабжения в доме – вертикальная или горизонтальная.

В первом случае надо ставить теплосчетчики во все помещения: для двушки их минимум четыре: две комнаты, кухня и ванная. В среднем, установка одного теплового счётчика с учётом работ обходится в сумму от 10 тысяч. Поэтому экономия, с учетом регулярных поверок счетчика, сомнительна.

Если же разводка труб в квартире горизонтальная, то счетчик может окупиться за 2-4 года, в зависимости от теплопотерь квартиры и климата региона.

Есть еще один важный момент — а почему, собственно, проиграли управляющие компании? Генеральный директор компании ООО "Управляющая Компания Управдом-Сервис №1" Михаил Лунев замечает, что по данному решению суда крайней оказывается УК, так как квартира, при установленном счетчике, частично обогревается бесплатно. Если счетчик установлен у батареи, то труба отдает тепло, которое нигде не учитывается. Наибольшие убытки возникают в старом фонде, где трубы "петляют", прежде чем дойти до батареи.

По мнению Лунева, подсчет трат на отопление происходит так: из показаний общедомового теплового счетчика вычитаются квартирные показания – по счетчикам или исходя из метража жилой площади, по нормативам. Затем полученный результат учитывается как "общедомовые нужды": обогрев подъездов, лестниц и прочие траты. Эта сумма "раскидывается" по всем квартирам.

"Но если во многих квартирах установлены счетчики, "общедомовой" платеж получается несоразмерно большим и превышает существующие нормативы по обогреву нежилых помещений дома. Получается, что УК "недоследила" и потратила тепло неизвестно куда. А значит эти расходы уже нельзя списать на общедомовые нужды, и платить за сверхнормативные показатели УК должна из собственной прибыли", — говорит Михаил Лунев.

Если говорить о том, что будет дальше, то эксперты убеждены — данная проблема будет беспокоить управляющие компании, если счетчики на трубы теплоснабжения массово стоят в местах у батареи или даже на самой батарее. В новых домах на этажах присутствуют специальные помещения — коллекторные (не путать с местом обитания коллекторов), где расположены все счетчики. Поэтому таких проблем, в принципе, не происходит.

Если же УК терпит убытки, то у нее есть единственный приемлемый выход: инициировать общие собрания жильцов и переводить дом на прямые платежи. Таким образом проблема оплаты будет скинута с УК-посредника на монополиста — теплоснабжающую организацию.