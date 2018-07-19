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Плутник: изменения в долевом строительстве увеличат число покупателей

19 июля 2018 г. 193

Изменения в финансировании жилищного строительства приведут к росту числа покупателей квартир, считает глава ДОМ.РФ Александр Плутник.

Стройотрасль с 1 июля 2019 года перейдет на новую систему финансирования – застройщики будут обязаны пользоваться эксроу-счетами: деньги покупателей будут храниться на этих счетах в банке, и застройщик сможет их получить, только когда передаст ключи от квартир.

В интервью "России 24" Плутник отметил, что эти изменения защитят покупателей жилья, и новые механизм будет способствовать повышению уверенности во вложениях в жилую недвижимость, что приведет к увеличению числа покупателей.

Схему полного отказа от долевого строительства поручил разработать президент РФ Владимир Путин. В декабре прошлого года правительство утвердило дорожную карту, согласно которой строительная отрасль в течение трех лет перейдет с механизма привлечения средств граждан на механизм банковского кредитования.

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