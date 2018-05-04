Почти 40% застройщиков подали проектные декларации в электронном виде

Почти 40% российских застройщиков с начала года подали проектные декларации долевого строительства в электронном виде, говорится в сообщении Минстроя РФ.
Специальная инфосистема, в которой отражены все сведения о проектах долевого строительства, заработала в России с начала января. Ранее проектные декларации было можно подать только в печатном виде.
Информационная система позволяет оперативно вносить изменения в документы, а также отправлять данные в органы, контролирующие долевое строительство, и Фонд защиты прав дольщиков, отмечается в сообщении.
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