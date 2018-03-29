Подмосковным книжным магазинам предоставят льготы по аренде

Депутаты считают, что льготы привлекут новых арендаторов.
Книжным магазинам в Подмосковье предоставят льготы на аренду помещений, соответствующий законопроект приняла Мособлдума. Теперь предприниматели, торгующие книгами, получат 50-процентную скидку.
Мера поддержки действует в случаях, когда площадь помещения составляет до 100 квадратных метров.
Скидки на ставки, по мнению подмосковных депутатов, привлекут новых участников рынка для аренды помещений под продажу книжной продукции.
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