Подмосковным книжным магазинам предоставят льготы по аренде

Книжным магазинам в Подмосковье предоставят льготы на аренду помещений, соответствующий законопроект приняла Мособлдума. Теперь предприниматели, торгующие книгами, получат 50-процентную скидку.

Мера поддержки действует в случаях, когда площадь помещения составляет до 100 квадратных метров.

Скидки на ставки, по мнению подмосковных депутатов, привлекут новых участников рынка для аренды помещений под продажу книжной продукции.