Покупатель с доставкой: борьба девелоперов за клиентов принимает новые формы

Рынок недвижимости переживает не лучшие времена: спрос не сильно активен, продажи квартир идут довольно сложно. Всплески покупательской активности, связанные с курсом доллара и геополитическими новостями, не помогают решить проблему — предложение продолжает опережать спрос. Такая ситуация сейчас наблюдается во всех сегментах недвижимости: от стандарт-класса до элитных ЖК. В этих условиях конкуренция девелоперов полностью переходит на маркетинговое поле и превращается в войну за реального клиента.

Сейчас ценность приобретают маркетинговые инструменты, которые позволяют не тратить деньги на виртуальные звонки, а платить только за реальных клиентов. Соответственно, девелоперы наращивают партнерское сотрудничество с банками, формируют выгодные программы рассрочки, скидочные акции и т.д.

Акционер сервиса бесплатного такси CallToVisit Николай Шестаков замечает, что игроки рынка готовы пожертвовать моментальной выгодой, чтобы получить реального покупателя. Если говорить об относительно новых технологиях, то одна из последних — ad-powered taxi, предполагающая доставку клиента в точку продаж за счет продавца. Технология этой новинки рынка недвижимости предельно проста. Девелоперы размещают на своих веб-сайтах виджет — кнопку бесплатного заказа такси — и таким образом организуют доставку в офис продаж потенциально заинтересованных потребителей. Считается, что это может быть конкурентным преимуществом, которое мотивирует покупателя приехать и ознакомиться с интересным объектом максимально быстро.

Тем не менее, российским потребителям такая забота со стороны продавца непривычна, поэтому она сразу запоминается и моментально конвертируется в лояльность. Это особенно значимо сейчас, когда предложений квартир в каждом сегменте очень много.

На современном российском рынке недвижимости акцент делается на дополнительные "фишки", и бесплатное такси в этом смысле оказывается весомым аргументом. Весьма показательны результаты, которые были получены в рамках продаж квартир в проектах ГК "МИЦ". За месяц 220 человек заинтересовались объектами и заказали поездку в офис продаж, 40 из них забронировали квартиры.

Надо заметить, что сегодня технологию ad-powered taxi уже используют крупные игроки рынка. И можно сказать, что в этом смысле рынок проходит первую стадию внедрения такого маркетингового инструмента — им начинают пользоваться лидеры отрасли, которые максимально быстро принимают и применяют новые технологии. И уже в ближайший год за лидерами рынка наверняка потянутся остальные девелоперы и застройщики. Ведь в битве за покупателя на рынке жилья хороши все средства.