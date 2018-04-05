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Покупателей офисов в Подмосковье могут освободить от налогов

5 апреля 2018 г. 379
Фото: © shutterstock.com

Депутаты Мособлдумы в четверг приняли в двух чтениях законопроект, который на 4 года освобождает от налога на имущество покупателей помещений в новых деловых центрах Подмосковья стоимостью свыше 50 миллионов рублей.

Организации, которые приобретают административно-деловые центры или отдельные помещения, получат льготы и по налогу на прибыль – 4,5% на 4 года.

Организации получат право воспользоваться льготами, если высвобожденные средства пойдут на их развитие, численность работников превышает 50 человек, а размер их зарплаты – выше средней по региону, передает РИА Новости.

Право на льготы утрачивается при перепродаже помещений.

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