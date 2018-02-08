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Половину выручки в 2017-м получили 10 застройщиков Москвы и Подмосковья

8 февраля 2018 г. 629
Фото: © shutterstock.com

В 2017 году 50% выручки получили 10 крупнейших застройщиков Москвы и Московской области, в 2016 году половина выручки пришлась на 12 девелоперов, говорится в сообщении аналитического центра ЦИАН.

На застройщиков-лидеров также пришлось 56% сделок в возводящихся новостройках, в то время как в предыдущем году показатель составлял 48%.

С большим отрывом и по выручке, и по объему сделок лидирует компания ПИК, отмечается в сообщение. Далее следуют "Самолет-девелопмент" и Urban Group. В десятку крупнейших застройщиков по объему вошли также MR Group, "Донстрой", "А101", ФСК "Лидер", ЛСР и МИЦ.

Больше всего выручка в минувшем году подросла у ПСН – плюс 77%.

В целом продажи у застройщиков-лидеров за год выросли на 54%, у остальных – только на 3%.

В старых границах Москвы на первую десятку застройщиков пришлось более 60% сделок, в Новой Москве – 86%, в Подмосковье – 58%.

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9
ПСН
Urban Group
ГК ПИК
ЛСР. Недвижимость - Москва
Самолет Девелопмент
ФСК Лидер
ДОНСТРОЙ
А101 Девелопмент
ГК МИЦ
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