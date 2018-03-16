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Порядок определения кадастровой стоимости скорректируют законодательно

16 марта 2018 г. 911
Фото: © shutterstock.com

Скорректированный порядок определения кадастровой стоимости недвижимости для расчета налогов будет определен законодательно, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В пятницу президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания Федеральному Собранию.   Среди поручений правительству - внести изменения в законодательство об ограничении  величины кадастровой стоимости недвижимости. Срок исполнения - 15 июля этого  года.

Поручения по итогам послания содержат большой блок экономических и социальных задач, отметил Володин. В числе приоритетов – решение социальных вопросов, налоговая политика и обеспечение лидерства в цифровой экономике, транспортной инфраструктуре, здравоохранении и образовании.

Уже 22 марта межфракционная рабочая группа представит предложения по реализации Послания.  По ряду направлений работа уже проделана, сообщил Володин. Думские комитеты будут прорабатывать все вопросы с отраслевыми министерствами, добавил он.

В свою очередь, помощник президента Андрей Белоусов предлагает сохранить понижающие коэффициенты налога на недвижимость до решения вопроса с кадастровой стоимостью. Он указал, что на сегодняшний день задача ограничения разницы между кадастровой стоимостью и рыночной "в целом не решена".

"Президент дал жесткое поручение, реально жесткое, в течение весенней сессии ее решить. Если ее решить не удастся,  нужно будет пойти, мое предположение, на замораживание тех коэффициентов  понижающих исчисления налогов, которые сегодня имеются", - цитирует Белоусова ТАСС.  

Помощник президента напомнил, что в Налоговом кодексе "предусмотрена шкала", которая за несколько лет должна "дорасти до единицы". "Пока она 0,2 состоит от того налога, который должен платить с кадастровой  стоимости. Надо будет заморозить тогда, и решать этот вопрос", - добавил он.

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