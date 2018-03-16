Порядок определения кадастровой стоимости скорректируют законодательно

В пятницу президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания Федеральному Собранию. Среди поручений правительству - внести изменения в законодательство об ограничении величины кадастровой стоимости недвижимости. Срок исполнения - 15 июля этого года.

Поручения по итогам послания содержат большой блок экономических и социальных задач, отметил Володин. В числе приоритетов – решение социальных вопросов, налоговая политика и обеспечение лидерства в цифровой экономике, транспортной инфраструктуре, здравоохранении и образовании.

Уже 22 марта межфракционная рабочая группа представит предложения по реализации Послания. По ряду направлений работа уже проделана, сообщил Володин. Думские комитеты будут прорабатывать все вопросы с отраслевыми министерствами, добавил он.

В свою очередь, помощник президента Андрей Белоусов предлагает сохранить понижающие коэффициенты налога на недвижимость до решения вопроса с кадастровой стоимостью. Он указал, что на сегодняшний день задача ограничения разницы между кадастровой стоимостью и рыночной "в целом не решена".

"Президент дал жесткое поручение, реально жесткое, в течение весенней сессии ее решить. Если ее решить не удастся, нужно будет пойти, мое предположение, на замораживание тех коэффициентов понижающих исчисления налогов, которые сегодня имеются", - цитирует Белоусова ТАСС.

Помощник президента напомнил, что в Налоговом кодексе "предусмотрена шкала", которая за несколько лет должна "дорасти до единицы". "Пока она 0,2 состоит от того налога, который должен платить с кадастровой стоимости. Надо будет заморозить тогда, и решать этот вопрос", - добавил он.