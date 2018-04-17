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Правительство одобрило законопроект о комплексных кадастровых работах

17 апреля 2018 г. 447
Фото: © Global Look Press/Serguei Fomine

Цель законопроекта — упрощение процедуры проведения комплексных кадастровых работ.

Сегодня правительство Российской Федерации одобрило проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О кадастровой деятельности". Также был одобрен Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" в части приведения положений о комплексных кадастровых работах в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации".

После этого утверждения, данные законопроекты будут внесены на рассмотрение в Государственную думу, что подтверждает пресс-служба Росеестра. Как утверждают эксперты, шансы на утверждение депутатами законопроекта весьма велики.

Цель законопроекта — упрощение процедуры проведения комплексных кадастровых работ. Например, предлагается в ряде случаев проводить комплексные кадастровые работы при отсутствии утвержденного проекта межевания территории.

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