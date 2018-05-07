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Принадлежавший экс-владельцу "Черкизона" ТЦ купил банк "Авангард"

7 мая 2018 г. 283
Фото: © shutterstock.com

ВТБ нашел покупателя на один из активов бывшего владельца "Черкизона" Тельмана Исмаилова, пишут "Ведомости". Сообщается, что торговый центр в Измайлове приобрел банк "Авангард".

Банк стал победителем публичных торгов по продаже имущества ООО "Руслайн 2000", компании, принадлежавшей структурам группы АСТ Исмаилова и его семьи. "Авангард" предложил 1,55 миллиарда рублей.

Зачем банку торговый центр на Измайловском шоссе неизвестно – представитель организации заявил, что ответит на вопросы издания позже. По словам источника издания, приобретение – "просто финансовая инвестиция".  

Имущество "Руслайн 2000" уже дважды выставлялось на торги – за 2 миллиарда рублей, затем за 1,8 миллиарда, но желающих купить его не находилось. При этом суммы, которую. Удалось выручить за ТЦ, не хватит, чтобы погасить долги перед кредиторами – общая сумма требований к компании превышает 17 миллиардов рублей.

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