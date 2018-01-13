Программа специпотеки с детьми: как она устроена и сколько позволяет сэкомить

Правительство определилось с условиями программы субсидирования ипотеки для семей с двумя и более детьми. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и соседних областей смогут получить льготные кредиты до 8 млн рублей, жители регионов – до 3 млн рублей

Премьер Дмитрий Медведев утвердил правила субсидирования ставки по ипотеке до 6% для семей с двумя и более детьми. Документ размещен на официальном сайте правительства.

В конце прошлого года идею о запуске такой льготы озвучил президент Владимир Путин. Он поручил правительству запустить программу с 1 января этого года до конца 2022 года.

По предварительным оценкам, программа позволит выдать около 600 млрд. рублей ипотечных кредитов.

КТО СМОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

По оценкам Минстроя, принять участие в программе смогут более 1,3 млн. семей. Льгота позволит им сэкономить в среднем 800 тыс. рублей при покупке квартиры. Речь идет как о новой ипотеке на покупку жилья, так и о рефинансировании уже действующего займа.

При этом, по условиям программы, жилье должно быть куплено на первичном рынке – как в строящемся доме по ДДУ, так и уже готовое.

По утвержденным правительством условиям, государство будет субсидировать таким семьям выплаты по процентам по кредитам сверх ставки в 6%. Для сравнения, средняя ставка по ипотечным займам в ноябре, по данным ЦБ, составляла 9,95%.

Снижение ставки до 6% будет субсидироваться заемщику в течение трех лет при рождении с 1 января 2018 года второго ребенка, и в течение пяти лет - при появлении третьего ребенка. Если семья уже пользуется специпотекой по случаю рождения второго ребенка, а затем у них появляется третий ребенок, то период действия субсидированной ставки продлевается еще на пять лет со дня окончания действия срока субсидии по случаю рождения второго ребенка. То есть, общий срок субсидии получается восемь лет.

В случае, если до 31 декабря 2022 года в семье, которая уже воспользовалась льготой, рождается третий ребенок, то субсидия возобновляется на 5 лет с даты рождения третьего ребенка.

КАКОЕ ЖИЛЬЕ СМОГУТ ПРИОБРЕСТИ УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ?

Размер выданного кредита на покупку жилья не должен превышать 3 млн. рублей для регионов и 8 млн. рублей для Москвы, Санкт- Петербурга, Московской и Ленинградской областей. По данным ЦБ, в прошлом году средний размер ипотечного кредита в Москве составил 4 млн. рублей, что делает данное ограничение на покупку квартиры лояльным.

При этом для попадания в программу у заемщика должен быть на руках первоначальный взнос не менее чем в 20% от будущего кредита.

В АИЖК отметили, что в рамках программы субсидирования ипотеки на покупку строящегося жилья в 2015-2016 гг. минимальный первоначальный взнос также составлял 20%. При этом, фактический размер первоначального взноса составил 37% - почти в два раза больше установленного минимума.

Такой первоначальный взнос позволяет купить квартиру стоимостью 3,75 млн. рублей в регионах и 10 млн. рублей в столичных агломерациях.

Этой суммы вполне достаточно, например, для приобретения жилья в Москве. По данным банка "Уралсиб", средняя сумма ипотечного кредита за 2017 год на территории Московского региона не превышала 4 млн. рублей.

"При условии внесения первоначального взноса не менее чем в 20% от суммы приобретаемой недвижимости, так же как и рефинансируемого ипотечного кредита стороннего банка, сумма в 8 млн. рублей в большинстве случаев является достаточной", - говорят в Уралсибе.

"По нашей практике средняя сумма кредита по России составляет около 2,6 млн. рублей, в Москве – около 4,5 млн. рублей, в Московской области – около 3 млн. рублей. Мы предполагаем, что при выборе жилья эконом и комфорт класса большинство семей сможет уложиться в утвержденные в программе суммы", - соглашается руководитель отдела продуктов и аналитики ДельтаКредит Алексей Подвигин.

С бюджетом до 10 млн. рублей в Москве можно купить двухкомнатную или даже в некоторых районах трехкомнатную квартиру, отмечает аналитик "Эксперт РА" Анастасия Личагина. Отметим, по данным Росстата, в Москве усредненная стоимость 1 кв. м. жилья – 153,8 тыс. рублей, стоимость стандартной квартиры – 8,3 млн. рублей (сумма кредита – 6,6 млн. рублей).

"Целевая категория населения по госпрограмме - семьи с двумя-тремя малолетними детьми, для которых важными факторами являются площадь жилья и развитость инфраструктуры, а ограничение в 10 млн. рублей существенно сужает возможный перечень выбора", - говорит Анастасия Личагина.

При этом, итоговую стоимость жилья можно увеличить, например, за счет большей суммы первоначального взноса. Так, его рост до 40% позволит заемщикам рассматривать жилье в столице по цене около 13 млн. рублей, отмечает она.

Кроме этого, в качестве первоначального взноса можно использовать маткапитал, сумма которого составляет 453 тыс. рублей. А в отдельных регионах действуют допмеры поддержки, в том числе региональный материнский капитал, добавили в АИЖК.

"При приобретении квартиры стоимостью около 3 млн. рублей средства маткапитала составят 15%, за счет собственных средств семье останется заплатить около 150 тыс. рублей", - сказали в АИЖК.

Что касается рефинансирования, то субсидирование для него будет предоставляться на схожих условиях – для участия в программе семья должна самостоятельно погасить не менее 20% от суммы кредита.

Именно спрос на рефинансирование на фоне снижения ипотечных ставок стал одним из главных рыночных трендов прошлого года. Эффект от рефинансирования кредитов с субсидированием процентной ставки будет незначительным, полагают в ДельтаКредите. Объем рефинансирования составит около 10% в 2018 году, что сопоставимо с показателями прошлого года.

ЭФФЕКТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Эксперты уверены в положительном эффекте запуска программы. "По различным оценкам, принять участие в программе смогут около 500 тыс. семей, в том числе не менее 250 тыс. семей приобретут новые квартиры. Это сформирует дополнительный спрос на жилье в новостройках в размере более 13 млн кв. м", - ожидают в АИЖК.

Оптимистично настроены и застройщики. Снижение ипотечной ставки до 6% годовых повысит интерес к покупке жилья у тех молодых людей, которые ранее не рассматривали такой вариант покупки квартир из-за достаточно больших процентов, говорит директор по продажам ГК "Гранель" Рустам Арсланов.

"Субсидирование ипотечной ставки позволит повысить спрос на жилье в новостройках примерно на 10-15%", - прогнозирует топ-менеджер.

Аналитики "Эксперт РА" дают более сдержанную оценку: спрос на "первичку" уже не сможет расти только за счет снижения ставок по ипотечным кредитам. По словам Анастасии Личагиной, определяющим фактором станет дальнейшее изменение стоимости самой недвижимости и динамика реальных доходов населения.