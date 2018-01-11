Программу льготной ипотеки могут пересмотреть, если ставка опустится до 6%

Правительство допускает пересмотр ставки по льготной ипотеке для семей с детьми при снижении рыночной ставки.

Государственная программа льготной ипотеки для семей с двумя или тремя детьми может быть пересмотрена досрочно, если рыночная ставка по жилищным кредитам опустится до 6%. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил глава Минстроя РФ Михаил Мень.

Министр напомнил, что текущая ипотечная ставка чуть ниже 10%, однако уровень инфляции и ключевая ставка Центробанка снижаются, поэтому не исключено, что к финалу программы рыночные ставки опустятся до 6%.

Льготы по ипотеке может получить семья, в которой с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го родился второй или третий ребенок. Для семьи со вторым ребенком ставка по кредиту составит 6% в течение 3 лет, для семьи с третьим ребенок – в течение 5 лет.

На субсидирование ипотеки федеральный бюджет планирует выделить 600 миллиардов рублей. Воспользоваться программой смогут более 600 тысяч российских семей.