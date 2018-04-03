ГлавнаяФинансыПутин подписал закон о прямых платежах в ЖКХ

Путин подписал закон о прямых платежах в ЖКХ

3 апреля 2018 г. 874
Фото: © Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон о прямых расчетах между потребителями и ресурсоснабжающими организациями, говорится на сайте Кремля. Соответствующие поправки внесены в Жилищный кодекс.

Закон меняет порядок регулирования отношений, касающихся снабжения многоквартирных домов коммунальными ресурсами и предоставления коммунальных услуг потребителям. Из платежной схемы теперь можно исключить посредников - УК, ТСЖ или кооперативы, которые допустили возникновение долгов перед ресурсоснабжающей организацией или перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Собственники жилья теперь могут напрямую заключать договоры с поставщиками ресурсов и так же напрямую им платить.  

В новой модели отношений предполагается и то, что ресурсноснабжающие организации могут в одностороннем порядке расторгнуть договор с управляющей компанией, если размер долга будет равен или превысит  две среднемесячные величины обязательств по оплате услуг.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
3 апреля 2018 г. 874
Путин подписал закон о прямых платежах в ЖКХ 874
3 апреля 2018 г. 627
Жителей Подмосковья больше не интересуют "бетонные клетки" 627
3 апреля 2018 г. 1760
5 курортов Крыма с самой дешевой недвижимостью для покупки 1760
3 апреля 2018 г. 599
Подмосковные власти не разрешают возводить дома в сильно застроенных г... 599
3 апреля 2018 г. 646
Mail.Ru купила "33 слона" 646
3 апреля 2018 г. 567
Мень: новые стандарты для управляющих компаний не отразятся на ценах н... 567
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.