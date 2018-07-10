Пять структур Urban Group стали банкротами

Банкротом стало входящее в Urban Group ООО "Экоквартал" – застройщик ЖК "Митино О2", аналогичное решение принято и в отношении компаний "Ваш город" и "Ивастрой" (осуществляет строительство ЖК "Лайково"). Также банкротами признаны АО "Континент Проект" (ЖК "Солнечная система") и ООО "Хайгейт" (ЖК "Опалиха О3" и ЖК "Лесобережный"), передает РИА Новости.

Между тем, банкротство дочерних структур Urban Group может негативно сказаться не только на 14 тысячах дольщиков, но и на кредиторах группы, пишет "Коммерсант".

Девелопер активно привлекал средства не только физических лиц, но и юридический, на балансе которых теперь оказался большой объем нереализованной недвижимости.