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Разочарование инвесторов: вложения в российскую недвижимость падают

27 июня 2018 г. Наталья Густова 524
фото: aradaphotography/shutterstock.com

Инвестиции в российскую недвижимость с начала года упали на 41%. Эксперты связывают это с политическими событиями и валютными скачками. Объемы могут вернуться к прошлогодним показателям к концу года, считают они.

 

 

Объем инвестиций в российскую недвижимость снизился с начала года на 41% до одного миллиарда рублей, подсчитали аналитики консалтинговой компании CBRE.

Ранее аналитики JLL сообщали, что объем инвестиций в российскую недвижимость в первом квартале снизился на 3% и составил 435 миллионов долларов.

Самым популярным сегментом инвестирования стало жилье, на него приходится 31% всех вложений. Затем идут офисы и торговая недвижимость — 29% и 25% соответственно, на склады приходится каждая десятая сделка, говорят аналитики.

Количество иностранных игроков осталось на том же уровне, но объем сделок в денежном выражении снизился. В целом на иностранный капитал пришлось треть сделок.

А вот расстановка сил между Москвой, которая традиционной является флагманом, и Санкт-Петербургом поменялась. Впервые доля инвестиций в недвижимость Северной столицы превысила московские показатели – 48% против 46%.

Что касается снижения объема инвестиций, то его отмечают и в PwC. Точных данные пока подсчитываются, однако уже сейчас можно сказать, что это сокращение значительное, говорит директор практики по сопровождению сделок в сфере недвижимости PwC в России Саян Цыренов.

Эксперты связывают снижение интереса инвесторов с несколькими факторами. Во-первых, на это повлияли политические события - выборы президента, расширение санкций, а также проведение Чемпиона мира по футболу. Это заставило инвесторов занять выжидательную позицию и отложить сделки.

Во-вторых, сказались валютные колебания, снижение стоимости нефти и падение биржевых индексов после оглашения нового санкционного списка. Это в свою очередь привело к пересмотрам прогнозов главных макроэкономических показателей.

Снижение объема инвестиций по итогам первого полугодия произошло за счет уменьшения объема сделок именно в сегментах коммерческой недвижимости, отмечает старший директор отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова.

Инвесторы находятся в выжидательной позиции, в результате чего объем инвестиций в сегменты офисной и торговой недвижимости снизился на 46% и 51% соответственно.

"В свою очередь, сегмент жилой недвижимости по причине желания девелоперов успеть купить и согласовать проект до вступления в силу изменений в закон о долевом строительстве продемонстрировал рост – по сравнению с первым полугодием 2017 года объем сделок по покупке участков для строительства и проектов жилой недвижимости увеличился на 43%", - поясняет она.

Эксперты CBRE надеются, что второе полугодие будет более активным, а объем инвестиций вернется к показателям предыдущего года - 5, 2 миллиарда долларов.

Итоги года пока сложно прогнозировать, но не исключено, что они будут ниже прошлогодних показателей, в том числе, и из-за отсутствия в этом году крупных портфельных сделок, таких как продажа портфеля Immofinanz, отмечает директор практики по сопровождению сделок в сфере недвижимости PwC в России.

Куда более оптимистичные прогнозы относительно активности инвесторов у экспертов Cushman & Wakefield.

 "Мы увидим как рост количества инвестиционных сделок с готовыми активами, так и увеличение девелоперской активности, запуск новых проектов", - считает старший директор департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Андрей Безверхий.

Драйверами роста, по его мнению, станут снижение стоимости финансирования, также восстановление спроса на коммерческую недвижимость всех сегментов со стороны арендаторов при рекордно низких объемах нового девелопмента в 2016 и 2017 годах. 

Также интерес инвесторов будут поддерживать высокая по сравнению с другими рынками Европы доходность при стабилизации и переходе к росту экономики.

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