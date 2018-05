Рэпер Канье Уэст уходит от кроссовок к архитектуре

Музыкант объявил, что ищет архитекторов и дизайнеров, которые хотят сделать мир лучше. Компания Уэста Yeezy занимается дизайном одежды, большой популярностью пользуются кроссовки, созданное в коллаборации с Adidas.

Рэпер заявил, что не хочет ассоциаций исключительно с индустрией моды, поэтому решил заняться еще и архитектурой.

we’re starting a Yeezy architecture arm called Yeezy home. We’re looking for architects and industrial designers who want to make the world better