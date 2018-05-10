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Рэпер Канье Уэст уходит от кроссовок к архитектуре

10 мая 2018 г. 581
Фото: © Global Look Press

Американский рэпер Канье Уэст открывает новый бизнес – архитектурную студию Yeezy Home, об этом он написал в своем Twitter.

Музыкант объявил, что ищет архитекторов и дизайнеров, которые хотят сделать мир лучше. Компания Уэста Yeezy занимается дизайном одежды, большой популярностью пользуются кроссовки, созданное в коллаборации с Adidas.

Рэпер заявил, что не хочет ассоциаций исключительно с индустрией моды, поэтому решил заняться еще и архитектурой.

Уэст уже давно интересуется архитектурой и промышленным дизайном, пишет РИА Новости. Так, в 2012 году он в сотрудничестве с архитектурным бюро из Нидерландов участвовал в создании павильона в форме пирамиды на Каннском фестивале. В 2016 году он  вел переговоры о сотрудничестве с IKEA, но они завершились безрезультатно. Кроме того, Уэст принимал участие над созданием интерьера дома, в котором он живет со своей женой Ким Кардашьян.  

Канье Уэст – один из самых популярных американских музыкантов и продюсеров, обладатель более 20 наград "Грэмми".

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