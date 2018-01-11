ГлавнаяФинансыРиелторы предлагают страховать сделки

Риелторы предлагают страховать сделки

11 января 2018 г. 772

Это особенно выгодно для покупателей на вторичном рынке. Ведь если сделку признают недействительной, то покупатель, лишившийся жилья, получит денежную компенсацию.

С интересным предложением выступила Российская гильдия риелторов. Как сообщает "Российская газета", РГР предлагает ввести страхование всех сделок с недвижимостью, которые совершаются на отечественном рынке.

Это предложение особенно выгодно для покупателей на вторичном рынке. Ведь если сделку признают недействительной, то покупатель, лишившийся жилья, получит денежную компенсацию.

В принципе, оформить страховку права собственности возможно и сейчас. Есть только один неприятный момент — действует она ограниченный срок. Российская гильдия риелторов предлагает продлить действие страховки на более долгое время.

Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
11 января 2018 г. 147
Аномальное тепло обрушило спрос на новогоднюю аренду коттеджей 147
11 января 2018 г. 245
Москомстройинвест насчитывает 12 тысяч обманутых дольщиков в Москве 245
11 января 2018 г. 4326
Бузова рассказала, почему у нее нет собственной квартиры 4326
11 января 2018 г. 1458
Роман Сычев: кто не справится, тот уйдет с рынка 1458
11 января 2018 г. 796
На строительство школ и детсадов на Кубани потратят 5 миллиардов 796
11 января 2018 г. 887
Госдуму осенью закроют на ремонт 887
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как сделать хрущевку элегантной: 6 советов
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.