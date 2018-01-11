Риелторы предлагают страховать сделки

Это особенно выгодно для покупателей на вторичном рынке. Ведь если сделку признают недействительной, то покупатель, лишившийся жилья, получит денежную компенсацию.

С интересным предложением выступила Российская гильдия риелторов. Как сообщает "Российская газета", РГР предлагает ввести страхование всех сделок с недвижимостью, которые совершаются на отечественном рынке.

Это предложение особенно выгодно для покупателей на вторичном рынке. Ведь если сделку признают недействительной, то покупатель, лишившийся жилья, получит денежную компенсацию.

В принципе, оформить страховку права собственности возможно и сейчас. Есть только один неприятный момент — действует она ограниченный срок. Российская гильдия риелторов предлагает продлить действие страховки на более долгое время.