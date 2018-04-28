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Россия может обновить антирекорд по строительству торговых центров

28 апреля 2018 г. 765
Фото: © shutterstock.com

Объем строительства торговых центров в 2018 году в России побьет антирекорд предыдущего года, говорится в сообщении компании Cushman & Wakefield.

По прогнозам экспертов, всего в этом году к вводу планируется около 500 тысяч квадратных метров торговых площадей. Половина объема приходится на Москву и Московскую область – 220 тысяч квадратов.

Крупнейшим новым ТЦ станет "Каширская Плаза" –  71 тысяча квадратных метров. За первый квартал в РФ открыли четыре форматных торговых центра общей арендуемой площадью 95 тысяч квадратных метров, при этом снижается средняя площадь объекта: все введенные ТЦ имеют площадь не более 30 тысяч квадратов.  

В Москве в первом квартале открыли один торговый центр – "Миля". Лидером же по обеспечению россиян торговыми площадями стал Краснодар после открытия торгового центра "Сказка".  

Однако сокращение объемов строительства не повлияло на планы развития крупных торговых сетей.  Один из наиболее быстро развивающихся сегментов – общественное питание: игроки не только расширяются внутри страны, но и выходят на международный рынок.

За 2017 год в нашей стране построили 16 торговых объектов площадью 616 тысяч квадратных метров.  В Москве же был зафиксирован минимальный объем ввода ТЦ за последние десять лет.

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