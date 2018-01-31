Россия стала шестой по числу китайских инвестиций в недвижимость

С сентября 2013 года по октябрь 2017 года инвесторы из Китая вложили в российскую недвижимость 170 млн. долларов. Таким образом, Россия заняла шестое место по числу китайских инвестиций в недвижимость, говорится в ежегодном рейтинге New Frontiers, составленном международной консалтинговой компании Knight Frank.

Из-за высоких ставок капитализации китайским инвесторам действительно интересны российские активы в сфере коммерческой недвижимости, отмечает директор департамента финансовых рынков и инвестиций компании Knight Frank Алан Балоев. "Я думаю, что в текущем году возможны сделки с участием китайцев", - полагает эксперт.

Исследование проводилось среди 69 страна, входящих в стратегию "Нового Шелкового пути". Программа была объявлена президентом Китая Си Цзиньпинем в 2013 году и была призвана создать ряд инфраструктурных проектов для эффективного сотрудничества Китая с крупными мировыми центрами экономики.

Лидером рейтинга стал Сингапур, в недвижимость которого китайские инвесторы вложили 3,87 млрд. долларов. На второй строчке - Южная Корея с инвестициями в 2,74 млрд. долларов. Тройку лидеров замыкает Малайзия – 2,37 млрд. долларов. Россию по числу китайских инвестиций также опередили Новая Зеландия (0,34 млрд. долларов) и Чехия (0,31 млрд. долларов).

Больше всего инвесторы из Китая вкладывались в строительство – 5,22 млрд. долларов. Также наиболее востребованными стали офисы – 3,1 млрд. долларов. В торговую недвижимость китайцы инвестировали 600 млрд. долларов, в апартаменты – 520 млн. долларов, складскую недвижимость – 410 млн. долларов, в отели – 370 млн. долларов.

Высокое место в рейтинге России обеспечила покупка московского бизнес-центра "Военторг" китайской Fosun Group, которая стала крупнейшей сделкой на российском рынке.

Основной интерес китайские инвесторы проявляют к проектам на Дальнем Востоке. Так, компания Sheen Creation Holdings реализует проект во Владивостоке по созданию гостинично-жилого и административного комплекса "Дом в море", который будет представлять пятизвездочный отель, торговый центр, спортивный центр.

Группа компаний "Guo Wei2 инвестирует в строительство казино, отеля и яхт-клуба в игорной зоне "Приморье". Еще одна китайская компания "Юй Пэн" и ее дочерняя структура "Хунбо" хотят инвестировать в строительство жилья во Владивостоке. Они же готовы участвовать совместно с властями Владивостока в проекте "Жилье для российской земли". Проект подразумевает строительство жилья для детей-сирот и для людей, переселяемых из аварийного жилого фонда. Для реализации этих проектов не исключено совместное создание заводов по производству стройматериалов.

Что касается доли иностранных инвестиций, то она по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 2% и достигла 13% от общего объема, отмечают в Knight Frank.

Для иностранных инвесторов российский рынок недвижимости остается одновременно высокодоходным и высокорисковым, говорят аналитики. Так, например, ставки капитализации российских офисных активов по итогам прошлого года составили 9,25 – 9,75%, на торговую недвижимость 9,5-10%, на склады – 11-11,75%.

Однако, уже сейчас на рынке из-за большого количества отложенных сделок образовался накопленный спрос. При условии сохранения позитивных экономических факторов в этом году он может превратиться в ряд крупных сделок, в том числе связанных с появлением на российском рынке новых влиятельных игроков.

Ранее аналитики Cushman & Wakefield сообщили, что иностранные инвестиции в коммерческую недвижимость в России занимают небольшую долю – порядка 20%. Эта тенденция сохранится в ближайшие годы, до тех пор, пока рынок не откроется для иностранного капитала, считают эксперты.

При этом, аналитики отметили растущий интерес к российскому рынку со стороны инвесторов из Азии и стран Ближнего Востока. Кроме этого, заинтересованность в российских инвестициях проявляют некоторые бизнесмены из Европы и США, стратегией которых являются инвестиции в более рискованные рынки.