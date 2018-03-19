Россиянам предоставят льготы на покупку деревянных домов

Правительство стимулирует спрос на деревянные заводские дома.
Россияне смогут брать кредиты по льготной на покупку заводских деревянных домов, говорится в постановлении правительства РФ. Скидка составит 5%, разницу банку возместят из федерального бюджета.
На реализацию механизма в бюджете предусмотрены ассигнования в размере 197,7 миллиона рублей.
Правительство предполагает, что выдача льготных кредитов сможет стимулировать спрос на деревянные дома и приведет к росту объемов их производства.
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