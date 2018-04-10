Рубль падает, цены стоят: как валютный шторм скажется на стоимости недвижимости

Российский рубль второй день подряд дешевеет и к доллару и евро. Эксперты называют такую динамику "неоправданно эмоциональной", хотя и допускают, что это может повлиять на решение ЦБ по новому раунду снижения ставок.

На валютном рынке рубль второй день подряд находится под давлением. Сегодня к полудню на торгах на Московской бирже стоимость российской валюту упала на 2,14 рубля до 62,8 рубля за доллар. Курс евро укрепился на 2,66 рубля до 77,36 рубля.

ЦБ установил официальный курс доллара на завтра на уровне 62,37 рубля, что на 3,79 рубля выше уровня прошлого дня. Официальный курс евро был повышен на 4,96 рубля до 76,85 рубля.

Это максимальные уровни за последние несколько месяцев. Например, стоимость евро на рынке в последний раз была выше 77 рублей весной 2016 г. Биржевой курс доллара превышал отметку в 62 рубля в декабре 2016 года.

Поводом для столь сильного падения стала пятничная новость о введении новых санкций против российских чиновников, топ-менеджеров государственных компаний и нескольких крупных бизнесменов. Текущая реакция рынка носит в большей степени эмоциональный характер, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В пятницу вечером, когда стало известно о новых санкциях, реакция рынка была спокойной, как и в самом начале торгов понедельника. Снижение курса рубля началось днем – возможно, кому-то из крупных игроков, оказавшихся под санкциями, резко понадобилась валюта – а затем к наметившемуся тренду "подключились" и другие игроки", - допускает он.

По прогнозам эксперта, если нового витка усиления геополитической напряженности не последует, то вряд ли курс вырастет выше 65 рублей за доллар. А при спокойном внешнем фоне уже к маю он может вернуться к уровням прошлой недели – 59-60 рублей.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин допускает, что курс доллара может временно "зависнуть" в диапозоне 65-70 рублей. "Последние несколько месяцев российская валюта демонстрировала достаточно спокойную динамику и на рынке отвыкли от высокой волатильности. Дальнейший тренд будет определяться новостным фоном: если фундаментальная картина останется прежней и цены на нефть удержатся на текущих уровнях, то после того, как эмоции ослабнут, рубль будет отыгрывать упущенные позиции ", - прогнозирует эксперт.

Эксперты рынка призывают не проводить параллели с декабрем 2014 года, когда из-за долгосрочной паники на рынке ЦБ пошел на резкое повышение ключевой ставки до 17%, что действительно помогло быстро остудить рынок. Сейчас, несмотря на очередной виток санкций, логика действий игроков в целом предсказуема, а на рынке нет угроза обвала цен на нефть, указывает Юрий Кравченко из ИК "Велес. Капитал".

В этой ситуации Центробанк едва ли пойдет на такой шаг, как повышение ставки. "Предпосылок для резкого увеличения ставки нет, а ее повышение на 50-100 п.п. лишь вызовет обратный эффект, показав рынку обеспокоенность ЦБ. К тому же, в арсенале регулятора есть другие инструменты и, например, для снижения активности спекулянтов, он может увеличить объем привлечения рублевой ликвидности на депозитных аукционах", - прогнозирует эксперт.

Что касается ставки, то, скорее всего, ЦБ просто не будет ее понижать на ближайшем заседании, что нейтрально скажется на стоимости ипотеки и других кредитов.

Участники рынка также отмечают нейтральное влияние валютных колебаний на рынок недвижимости.

"Сегодняшний обвал курсов ценных бумаг и падение курса рубля связано с конкретным событием, а именно с выводом иностранными инвесторами средств из российских активов, и возросший спрос на валюту можно считать локальным и кратковременным. Через несколько дней все вернется в нормальное русло, и каких-либо перемен на рынке недвижимости сегодняшние события, скорее всего, за собой не повлекут", - прогнозирует председатель совета директоров "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова.

По ее словам, рынок недвижимости в принципе отличается некоторой инерцией. К примеру, на мировой кризис 2007 года российский рынок откликнулся только в 2008 году. В 2014 году реакция на геополитические перемены, связанные с присоединением Крыма и обвалом отечественной валюты, была более быстрой и ожидаемой – на фоне экономических потрясений люди стараются сохранить свои сбережения в недвижимости. Но в этот раз биржевые новости вряд ли окажут на рынок какое-либо влияние. Ужесточение санкций происходит не в первый раз, и у массового потребителя уже выработался некоторый иммунитет к таким новостям.