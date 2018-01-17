"РВМ Капитал" завершил формирование нового фонда

Стало известно, что УК "РВМ Капитал" завершила формирование нового закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "РВМ Фонд Недвижимости". Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов и ограничены в обороте.

В настоящее время под управлением ЗАО УК «РВМ Капитал» находится уже 12 ЗПИФ, а общая сумма активов составляет 36 млрд рублей.

"Сегодня жилая недвижимость – один из наиболее динамично развивающихся сегментов рынка недвижимости, — говорит управляющий директор ЗАО УК "РВМ Капитал" Феликс Блинов. — Мы видим, что рынок растет, появляются новые проекты, интересные для инвестирования".