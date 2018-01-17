ГлавнаяФинансы"РВМ Капитал" завершил формирование нового фонда

"РВМ Капитал" завершил формирование нового фонда

17 января 2018 г. 920

Общая сумма активов составляет 36 млрд. рублей.

Стало известно, что УК "РВМ Капитал" завершила формирование нового закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "РВМ Фонд Недвижимости". Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов и ограничены в обороте.

В настоящее время под управлением ЗАО УК «РВМ Капитал» находится уже 12 ЗПИФ, а общая сумма активов составляет 36 млрд рублей.

"Сегодня жилая недвижимость – один из наиболее динамично развивающихся сегментов рынка недвижимости, — говорит управляющий директор ЗАО УК "РВМ Капитал" Феликс Блинов. — Мы видим, что рынок растет, появляются новые проекты, интересные для инвестирования".

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