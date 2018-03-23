ГлавнаяФинансыС платежек за коммуналку уберут коммерческую рекламу

С платежек за коммуналку уберут коммерческую рекламу

23 марта 2018 г. 361
Фото: © Бартенев Виктор/Интерпресс/ТАСС

Госдума в пятницу приняла в редакции согласительной комиссии закон о запрете размещения рекламы на платежках на ЖКХ, в том числе и на обратной стороне.

Закон нижняя палата парламента приняла 23 ноября 2017 года, но спустя 6 дней его отклонил Совет федерации. 14 февраля этого года была создана согласительная комиссия, подготовившая обновленную редакцию закона, которую и одобрили депутаты.

Комиссия приняла решение запретить на платежках ЖК всю коммерческую рекламу, социальная же останется. Кроме того, сохранится возможность размещения на платежках справочно-информационных материалов, передает "Интерфакс".

Также Госдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ – он позволяет потребителям заключать прямые договоры на оказание коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями, минуя управляющие компании. На общем собрании собственники могут принять решение о заключении прямых договоров с РСО на поставку холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, договора на вывоз мусора.

РСО также могут в одностороннем порядке расторгать контракты с УК, если будет присутствовать задолженность по оплате в размере равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате услуг.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
23 марта 2018 г. 182
Дачный вопрос: как прописаться в загородном доме 182
23 марта 2018 г. 361
С платежек за коммуналку уберут коммерческую рекламу 361
23 марта 2018 г. 613
Число сделок с ипотекой за год выросло на 82% 613
23 марта 2018 г. 1872
"Склонны задирать ценники": жители ЦАО больше года не могут продать св... 1872
22 марта 2018 г. 1809
Move Realty Awards 2018 пройдет 3 апреля 1809
22 марта 2018 г. 1735
Московский Бизнес Клуб проведет конференцию "Рынок недвижимости: лед т... 1735
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.