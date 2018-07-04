ГлавнаяФинансыСамая дорогая студия в Москве стоит 36,8 млн

Самая дорогая студия в Москве стоит 36,8 млн

4 июля 2018 г. 176
Фото: © shutterstock

А минимальную цену лота формата "студия" можно найти в комплексах за МКАД. Она составляет всего лишь 2,05 млн рублей.

Специалисты аналитической IT-платформы bnMAP.pro проанализировали объем экспозиции студий в новостройках Москвы, их цены и метраж. И вот, что получилось.

Итак, за последний год доля студий в общем объеме лотов по всем комплексам Москвы снизилась всего на 0,6% – год назад данный показатель находился на уровне 6,3%, а к началу этого лета уменьшился до 5,7%.

Однако общее количество лотов на экспозиции за тот же период сократилось на 15% – сейчас в новостройках Москвы предлагается к продаже 3156 студий. Что касается их стоимости, то самая низкая цена предложения соответствует 78,2 тыс. рублей за кв. м, максимальная – 820 тыс. рублей за кв. м зафиксирована в одном из комплексов апартаментов премиум-класса.

Минимальную цену лота формата "студия" можно найти в комплексах за МКАД — сегодня она составляет 2,05 млн рублей. Максимальный же бюджет покупки в сегменте студий составляет 36,8 млн рублей.

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