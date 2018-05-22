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Сбербанк перестал выдавать ипотеку для ряда проектов Urban Group

22 мая 2018 г. 607
Фото: © shutterstock.com

Сбербанк закрыл ипотечные программы для ряда проектов компании Urban Group, одного из крупнейших застройщиков Подмосковья, пишет "Коммерсант".

Компания с 21 мая исключена из списка проекта "Домклик" – онлайн-площадки для упрощенного оформления ипотеки. Партнерство приостановлено с "Хайгейт", "Ваш город", "Ивастрой" и "Континент проект" – все это структуры Urban Group.

Девелопер срывает сроки строительства, и банк считает, что это несет риски и для кредитора, и для заемщиков.

В пресс-службе застройщика изданию сообщили, что сотрудничество приостановлено временно: компания ждет уведомления от Сбербанка о причинах произошедшего, после чего начнет их устранять.

Оформление ранее одобренных заявок до 27 мая включительно происходит в рабочем порядке.

Ранее условия работы с Urban Group ужесточил ВТБ: банк выдает ипотеку на квартиры только в тех домах, которые готовы на 40% и выше.

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