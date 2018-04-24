Сбербанк впервые в РФ предоставил проектное финансирование со счетами эскроу

Кредитная линия на 1,2 миллиарда рублей открыта для девелоперской компании "Брусника", деньги предоставлены для строительства новой очереди квартала "Новин" в Тюмени.

На счете эскроу аккумулируются средства до выполнения застройщиком своих обязательств. Покупатель вносит деньги на этот счет, а банк блокирует их до завершения строительства и перечисляет застройщику только после передачи квартиры покупателю.

Сбербанк подчеркивает, что проведенная сделка – первая в стране по новой системе финансирования жилищного строительства. Полный переход на счета эскроу должен произойти в течение трех лет.

Согласно плану, утвержденному правительством, уже к середине следующего года доля таких сделок должна составлять не менее 30% от всего числа зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, а к концу 2020 года – 95%.