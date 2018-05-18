Сделки по недвижимости в Интернете набирают популярность

Управление Росреестра по Москве в апреле рассмотрело 12,8 тысячи заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет, поступивших в электронном виде. Это на 19% больше обращений онлайн, чем в марте, и в три раза больше, чем годом ранее.

За 4 месяца текущего года московский Росреестр принял более 40,5 тысячи электронных заявлений – это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Среди физических лиц интерес к онлайн-услугам Росреестра остается на высоком уровне: количество обращений от граждан в апреле выросло на 2%. А вот от юридический лиц количество электронных заявлений выросло за месяц на 59%.

Востребованность услуг Росреестра в электронном виде обусловлена снижением административных барьеров и сокращением сроков проведения регистрационных действий. Так, для регистрации прав по заявлению, поданному в электронном виде, понадобятся пять рабочих дней; в случае подачи онлайн документов нотариусом – один день.