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Сделки с аварийным жильем освободят от пошлин

30 июля 2018 г. 369
Фото: © shutterstock.com

Депутаты готовятся принять закон, отменяющий госпошлины за обязательное удостоверение всех сделок с квартирами в аварийных домах.

В настоящее время пошлины за нотариальные действия не платят только по сделкам купли-продажи квартир в домах, идущих под снос. Причем не платить могут только несовершеннолетние, ограниченно дееспособные граждане и те, у кого с такими лицами имеется долевая собственность.

Закон же распространит льготу на всех физических лиц, у кого в собственности недвижимость в аварийном доме. Льготы будут касаться не только купли-продажи, но и дарения, обмена, завещания и других видов сделок.

Законопроект уже принят в первом чтении, пишет "Российская газета".

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