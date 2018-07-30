Сделки с аварийным жильем освободят от пошлин

В настоящее время пошлины за нотариальные действия не платят только по сделкам купли-продажи квартир в домах, идущих под снос. Причем не платить могут только несовершеннолетние, ограниченно дееспособные граждане и те, у кого с такими лицами имеется долевая собственность.

Закон же распространит льготу на всех физических лиц, у кого в собственности недвижимость в аварийном доме. Льготы будут касаться не только купли-продажи, но и дарения, обмена, завещания и других видов сделок.

Законопроект уже принят в первом чтении, пишет "Российская газета".