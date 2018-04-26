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Семьи с доходом 15 тысяч рублей могут получить субсидии на оплату ЖКХ

26 апреля 2018 г. 377
Фото: © shutterstock.com

В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий размер расходов на оплату ЖКУ 15% совокупного дохода семьи, пишет "Российская газета".

В настоящее время в большинстве регионов предельно допустимая доля доходов семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг составляет 2%. Как отметила председатель думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, депутат хотят снизить долю "хотя бы до 15%".

Средний чек за ЖКХ по России составляет сейчас 2,2 тысячи рублей, и на получении субсидии могут рассчитывать семьи с доходом около 10,2 тысячи рублей. Если порог снизится до 15%, льготы получат семьи с доходом около 15 тысяч рублей.

Однако регионы устанавливают свой порог затрат на ЖКХ для предоставления субсидий, отмечается в сообщении. У каждой семьи будет собственный порог для получения льгот. Так, в Северо-Западном федеральном округе, по результатам опросов банков, средний платеж за ЖКХ составляет 1,5 тысячи рублей, значит помощь на этой территории получат семьи с доходом около 10 тысяч рублей.

В Москве и Подмосковье средний платеж составляет 5,6 тысячи рублей, соответственно, на поддержку могут рассчитывать семьи с доходом в районе 37 тысяч рублей.

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